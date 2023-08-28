Еще 127 га у горы Байгурезь в Удмуртии стали заповедными

В Удмуртии на 127 га расширили границы памятника природы горы Байгурезь, где пролегают леса, луга и долина реки Чепцы у западной окраины села Дебесы. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на территории расширенного памятника природы встречается около 276 видов сосудистых растений, 62 вида птиц и 25 видов млекопитающих, среди которых есть редкие виды.

У подножия горы появилась тропа здоровья, оборудованная смотровая площадка, артобъекты и информационные стенды о скандинавской ходьбе. «Гора Байгурезь — это любимое место для путешествий жителей республики и ее гостей, своеобразная визитная карточка нашего экологического туризма. Именно поэтому перед нами стоит важнейшая задача — сохранить этот уникальный природный комплекс со всем его видовым многообразием»,— рассказал министр природных ресурсов Денис Удалов.