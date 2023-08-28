В пермском ТРК «Семья» обновят состав ресторанов

В ТРК «Семья» стартовал проект по обновлению ресторанной концепции торгового центра. По данным пресс-службы торгового центра, помимо открытия ресторана грузинской кухни «Хочу Пури», в «Семье» запустят новые заведения и обновят некоторые существующие. Завершить реконцепт ресторанной группы ТРК планируется к весне 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг

«В классической модели управления торговыми центрами предполагается обновление ресторанной группы каждые пять-семь лет. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы представим посетителям ТРК возможность получить новые гастрономические впечатления»,— заявила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.

Вчера стало известно, что на третьем этаже ТРК «Семья» закрылся ресторан итальянской кухни Casa Mia. На его месте запустят заведение «Хочу Пури» — эта точка станет вторым рестораном одноименной сети в Перми. Бренд ресторана «Хочу Пури» принадлежит федеральной компании «ЯсноРестораны». Заведения сети работают по франшизе в Москве, Екатеринбурге, Омске, Барнауле, Красноярске и Иркутске. В ТРК «Семья» пояснили, что сейчас на площадке будущего ресторана уже начаты подготовительные работы. Новое заведение будет примерно на 10% больше по занимаемой площади, чем Casa Mia. Открыть его планируется осенью.