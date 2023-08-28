Девять разведчиков из Новосибирской области получили награды в зоне СВО

Новосибирским разведчикам вручили правительственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Девять военнослужащих были отмечены орденами и медалями, сообщает Telegram-канал «Новосибирь».

«Дорогие мои друзья, дорогие мои земляки. Я искренне поздравляю вас с высокими государственными наградами. Желаю вам, чтобы вы вовремя и в срок вернулись домой живыми и здоровыми. Вы действительно выполнили с честью свой воинский долг, показав при этом мужество и героизм. Мы максимально постараемся уделить повышенное внимание вашим родным и близким. Сибирь с вами, родной Новосибирск верит в вас и ждет домой», – сказал разведчикам вице-губернатор Новосибирской области Евгений Прохоренко.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2022 года выпускник Новосибирского военного училища был удостоен звания Героя России за подвиг в спецоперации на Украине. Офицер в бою с превосходящими силами противника спас полторы сотни сослуживцев.

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Илья Николаев