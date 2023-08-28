Спрос на получение профессии дизайнера вырос в Новосибирской области в 15 раз

В Новосибирской области спрос на получение профессии дизайнера среди поступающих в средние специальные образовательные учреждения вырос в 15 раз. Также в лидеры списка вошли направления графического дизайна (в 11 раз выше объема) и коммерция (в 13 раз), сообщил глава минпросвещения Сергей Федорчук в ходе аппаратного совещания 28 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В общей сложности на среднеспециальное образование на середину августа было подано 27,7 тыс. заявлений. Прогнозная численность студентов в этом году ожидается на уровне 38,8 тыс. человек.

На очную форму было подано 200 тыс. заявлений, в настоящее время зачислено 17 тыс. студентов. Из них 11,6 тыс. это студенты, которые будут обучаться на бюджетной основе (по целевому направлению 1 тыс. человек), на платной основе зачислено 5,5 тыс. студентов. 234 были принято по специальной квоте.

По количеству прибывших из других регионов в Новосибирскую область сейчас принято 5 тыс. человек, из жителей других стран - 1,4 тыс. студентов. Средний процент выполнения по КЦП (контрольные цифры приема) составил 91% к моменту 17 августа.

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Александр Киселев