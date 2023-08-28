«Трактор» провел фестиваль в Челябинске перед началом сезона

Хоккейный клуб «Трактор» в преддверии нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги провел в Челябинске фестиваль Winline Fest. На площади у памятника Курчатову выступили Niletto, лидеры челябинской рэп-группы «Триагрутрика» JahmalTGK и VibeTGK, а также группа Fonetica.

Регулярный чемпионат для «Трактора» стартует 2 сентября. Первый матч черно-белые проведут в Тольятти против «Лады». В субботу завершился Кубок губернатора Челябинской области с участием четырех клубов лиги, где хозяева льда заняли первое место.