В пермских ТЦ на 5% выросла посещаемость перед 1 сентября

В компании Focus Technologies рассказали о росте посещаемости пермских ТЦ перед началом учебного года. По сведениям компании, во второй половине августа показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в пермских ТЦ увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом каждую последующую неделю августа количество посетителей в торговых центрах региона прирастало к предыдущей на 2%.

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Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев пояснил, что в течение нескольких недель до конца августа — начала сентября активность потенциальных покупателей в торговых центрах растет. Пик этой активности приходится на конец августа — начало сентября, он связан с началом нового учебного года и бизнес-сезона.

«В целом в преддверии 35-й недели года (конец августа — начало сентября.— «Ъ-Прикамье») ТЦ региона демонстрируют более положительную динамику уровня среднедневной аудитории, чем в прошлом году. При сохранении данной тенденции показатели пиковой недели текущего года могут превысить прошлогодние значения»,— подчеркнул Михаил Васильев.