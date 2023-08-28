Красноярские футболисты одержали победу над «СКА-Хабаровск»

Красноярский футбольный «Енисей» переместился на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Это произошло после домашней победы сибиряков над «СКА-Хабаровск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч прошел в манеже 27 августа. Уже на 26-й минуте хозяева вели со счетом 3:0. Александр Ломакин забил издали с штрафного удара, Николай Марков точно ударил головой также после розыгрыша штрафного, а Максима Савельева партнеры вывели один на один с вратарем соперников.

В дальнейшем дальневосточники отыграли два гола, причем в одном случае защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин срезал мяч в свои ворота. Но на 74-й минуте Александр Канаплин установил окончательный счет, приняв мяч после подачи углового, — 4:2.

«Енисей» в результате победы набрал 10 очков после семи туров. При этом, от «Акрона» (Тольятти), идущего на втором месте, красноярцев отделяют всего три очка.

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Валерий Лавский