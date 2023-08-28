Красноярские футболисты одержали победу над «СКА-Хабаровск»

Красноярский футбольный «Енисей» переместился на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Это произошло после домашней победы сибиряков над «СКА-Хабаровск».
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Матч прошел в манеже 27 августа. Уже на 26-й минуте хозяева вели со счетом 3:0. Александр Ломакин забил издали с штрафного удара, Николай Марков точно ударил головой также после розыгрыша штрафного, а Максима Савельева партнеры вывели один на один с вратарем соперников.
В дальнейшем дальневосточники отыграли два гола, причем в одном случае защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин срезал мяч в свои ворота. Но на 74-й минуте Александр Канаплин установил окончательный счет, приняв мяч после подачи углового, — 4:2.
«Енисей» в результате победы набрал 10 очков после семи туров. При этом, от «Акрона» (Тольятти), идущего на втором месте, красноярцев отделяют всего три очка.