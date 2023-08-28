Кубань вошла в топ-15 регионов по рынку труда

Краснодарский край занял 15-е место в рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2022 года. Как говорится в исследовании «РИА рейтинг», за год регион вдвое улучшил результат, поднявшись с 29-го места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Крым занял 59-е место, опустившись сразу на десять позиций. Севастополь оказался на 70-м месте (-7 позиций за год). Адыгея заняла 72-ю строчку, поднявшись на одну позицию.

Лидером в России на рынке труда стала Москва, набравшая почти максимальные 100 баллов. Второе место занял Санкт-Петербург, третье — Московская область. В пятерку лучших регионов также вошли Красноярский край и Татарстан.

Аутсайдером рейтинга стала Ингушетия. Чечня набрала вдвое больше баллов, однако заняла 84-е место, чуть лучше результаты отмечаются в Кабардино-Балкарской республике.

Татьяна Ручкина

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