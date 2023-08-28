Новые собственники СПК «Мотовилихинский» приобрели еще один актив

В ООО «Уралагро», бывшей дочерней компании сельхозкооператива «Мотовилихинский», сменились собственники. По данным «СПАРК-Интерфакс», ими стали Екатерина Теплоухова (66,64% долей) и Максим Чувызгалов (33,36%). Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 22 августа.

ООО «Уралагро» было учреждено СПК «Мотовилихинский» в 2010 году. По одной из версий, на балансе общества оказались наиболее пригодные для застройки участки. В 2021 году контроль над обществом перешел к Михаилу Селиванову, который тогда был председателем СПК, а также к пайщикам Николаю Бакланову и Галине Смирновой.

Стоит отметить, что новым собственникам «Уралагро» принадлежит еще и по 20% паев в СПК «Мотовилихинский». Сельхозкооперативом владеют также Виктор Ерохов и бывший председатель совета директоров группы компаний «Красный якорь» Владимир Суруджиев. Ранее источники «Ъ-Прикамье» говорили, что активами кооператива интересовались крупные девелоперы.