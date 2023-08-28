Из-за засухи в Алтайском крае ожидается снижение урожая на 10,2%

В Алтайском крае ожидается снижение урожая в текущем году на 10,2% до 4,9 млн тонн. В 2022 году он составил 5,4 млн тонн, годом ранее - 5,9 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Межин на форуме «Зерно Сибири».

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По словам министра, от засухи пострадало более одной трети южной части края. Снижение количества осадков также отмечалось и в центральной части региона.

«При этом те полуторанедельные дожди, когда у нас выпало практически в некоторых районах по две нормы, будет осложнять уборку опережающими темпами развитие сорняков», - заявил Сергей Межин (цитата по ТАСС).

В регионе посевная площадь осталась на уровне прошлого года - 5,4 млн га, пояснил министр.

В середине августа губернатор Алтайского каря Виктор Томенко сообщил о необходимости введения режима ЧС в регионе из-за засухи. Из-за засушливой погоды в начале июня были установлены температурные рекорды.

Также о снижении урожая зерновых на 15% (до 3,5 млн тонн) из-за засухи

сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа. На территории всей Новосибирской области режим ЧС был введен 11 июля. Власти допустили, что в текущем году область из-за засухи может недобрать почти 200 тыс. тонн кормов, в том числе 40 тыс. т сена, 70 тыс. т силоса и 80 тыс. сенажа.

В конце июля Новосибирская и Омская области направили официальные обращения в адрес соседних регионов с просьбой о помощи в подготовке кормов для сельскохозяйственных животных на предстоящий сезон.

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Александр Киселев