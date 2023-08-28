«Леди Баг и Супер-Кот» возглавил российский кинопрокат третий уикенд подряд

Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ третий уикенд подряд. В общей сложности он уже собрал 653,5 млн руб. Так много мультфильмы не собирали со времени премьеры «Зверопой 2» в декабре 2021 года, сообщил Kinobusiness.ru.

Лидеры кинопроката 24–27 августа:

«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — 101,3 млн руб. (всего — 653,5 млн руб.); «Заложники» — 53,3 млн руб.; «Руслан и Людмила: Больше, чем сказка» — 37 млн руб.; «Баба Яга спасает мир» — 36,1 млн руб. (396,4 млн руб.); «Вызов» — 21,6 млн руб. (2090,3 млн руб.).

Всего кинотеатры за уикенд собрали 350 млн руб. Это на 8% меньше, чем неделей ранее, но на 83% больше, чем год назад.

Леонид Уварчев