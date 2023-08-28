Над цифрою во «лжи»

Современные технологии оказывают все большее влияние на все сферы нашей жизни, в том числе и на культуру. Эти изменения можно считать разнонаправленными: что-то становится более доступным и удобным, а что-то исчезает, становясь невостребованным в «цифре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В последние десятилетия мы ориентируемся на идеалы потребительского общества с ее массовой культурой и любовью к гаджетам и удобство разнообразных цифровых сервисов, меняющих и упрощающих «лайками» и «фолловерами» природу человеческих коммуникаций. Наше «погружение в цифру» ускорилось, когда недавно человечество пытались (и где-то успешно) два года загонять по домам, лишая очного контакта, на чем была построена вся предшествующая цивилизация, делая удаленное общение, осуществляемое только в «цифре», главным, а где-то даже единственным средством взаимодействия. Разорванные таким образом человеческие связи стали эффективно замещаться «цифрой».

В современных цифровых коммуникациях делается ставка на короткие сообщения и видео, количественная популярность которых является главным залогом успеха, и при ее росте цифровые сервисы автоматически продвигают такие материалы среди пользователей, совершенно не заботясь о том, что именно они представляют.

Сможем ли мы делать контент без ИИ?

В первые два десятилетия популяризации интернета и информационного общества стали востребованы подходы банального массового копирования контента, с чем не очень успешно боролось право интеллектуальной собственности. Новые изменения в том, какой контент общество будет потреблять, происходят буквально на глазах, когда сервисы и приложения с генеративным искусственным интеллектом бьют рекорды по росту количества пользователей. И если они будут становиться все более популярными, то спустя всего несколько лет мы просто разучимся воспроизводить более или менее содержательный контент самостоятельно. Скоро встанет вопрос о том, что пора создавать «зоны творчества, свободные от ИИ» (представим себе недалекое будущее, где будет распространена маркировка с перечеркнутыми буквами ИИ). Другой вопрос, что по популярности им все равно с растущими по объему и качеству «цифровыми соблазнами» будет не сравниться. Последние становятся все более продуманными и привлекательными, особенно для молодого поколения, в том числе за счет грамотной «геймификации» взаимодействия с ним.

Можно с большой ностальгией вспоминать, каким прекрасным и даже чистым был электронным мир общения и познания на заре интернета, но очевидно, что сейчас идти «за правдой» в информационное пространство все сложнее и сложнее.

Время «постправды», черпающее энергию как из коммерческих задач, так и из геополитического и межкультурного противостояния, не всегда положительно влияет на развитие критического мышления и желание человека самостоятельного познавать мир. Здесь становятся интересными вопросы, как поддерживать культуру самообразования и критического восприятия знаний, насколько вообще закономерно все происходящее в «цифре», кто в каком объеме осознает или нет, что человеческое общество поменяется очень быстро и, наконец, кто является конечными бенефициарами всех этих процессов.

Цифровизация на службе у культуры

Правда, не стоит смотреть на все происходящее только в негативном ключе. Цифровые технологии могут использоваться и для задач, направленных на сохранение культурного достояния и обогащение человеческой жизни и познания, образования людей и социальной поддержки тех, кто творил и продолжает творить.

В России, например, немало масштабных примеров, когда в условиях очень ограниченных ресурсов нередко в рамках исключительно общественных инициатив создавались и до сих пор развиваются цифровые проекты, которые стали культурным явлением, приобщение к которым дает возможность человеку познавать новое и развиваться. Так, отечественный интернет рос в том числе на Библиотеке Максима Мошкова, которая должна скоро отметить свое 30-летие (колоссальный срок для информационного пространства), все любители радио и фонограмм в русскоязычном информационном пространстве знают и ценят «Старое радио» Юрия Метелкина.

Есть интересные инициативы бизнеса, скажем, «Яндекс» недавно предложил «Поиск по архивам», где онлайн-поиск по рукописным метрическим книгам, ревизским сказкам и другим документам открывает новое измерение по изучению своей истории, поскольку распознавание и машинная обработка рукописных текстов прошлых веков до недавнего времени не давала качественных результатов для массового использования.

Интересные перспективы для исторических исследований и погружения в культуру и историю открывает инициатива Европейского университета в Санкт-Петербурге «Прожито», где за счет организованного сбора частных дневников и воспоминаний и машинной обработки больших данных и выстраивании смысловых связей можно под другим углом (не из изданных работ выдающихся деятелей эпох, а «от народа») взглянуть на происходившее. Обе упомянутые инициативы будут тем успешнее, чем больше исходной информации они получат от государства и от граждан. Схожий по идеям, но созданный государством проект «Память народа» также является вехой для сохранения памяти, но у него нет проблемы доступа к исходным материальным носителям информации.

Немало делается для цифрового сохранения культурного наследия музеями и библиотеками. Здесь все определяется скорее объемами финансирования и талантами руководителей, но при этом существуют и значительные ограничения, определяемые требованиями к деятельности бюджетных учреждений и устаревшим законодательством.

Многие из осуществляемых инициатив и проектов вышли далеко за рамки простой оцифровки фондов и архивов, но перед ними, как и перед другими проектами, встает сложная проблема представления информации и знаний в тех формах и форматах, на которые все более ориентируются активные пользователи, а ими, наверное, стала половина населения страны. Произведения литературы, кино, научное наследие, многое другое явно не являются развлекательным контентом, требуют осмысления и на порядки больше времени, чем «шорты» в соцсетях, а значит, им гораздо сложнее конкурировать с контентом, ориентированным на массовое потребление. Тем не менее есть яркие примеры понимания развивающихся коммуникационных закономерностей в обществе, есть новые форматы государственных и общественных проектов. «ЭлектроНекрасовка», Arzamas, «ПостНаука», ряд других проектов заслуживают того, чтобы быть ориентирами для многих организаций системы науки и образования, которые имеют много знаний, но не хотят или не могут ими эффективно делиться.

Автору очень бы хотелось продолжать ходить по музеям, слушать музыку в филармонии или держать шуршащую и приятно пахнущую типографией книгу и чтобы так было всегда и желательно у всех. Но эта эпоха почти прошла. Будет «алгоритмичнее», жестче, меньше человека и с возрастающим риском уничтожения тех культурных ценностей прошлых эпох, которые еще до сих пор восхищают многих. Чтобы противостоять этому, нужно поменяться и научиться использовать понятные и уже недорогие в реализации цифровые технологии для наполнения информационного пространства знаниями и ценностями, без которых человечество станет совершенно иным и ведомым в эпоху цифровой трансформации.

Виктор Наумов, практикующий юрист, руководитель проекта «Сохраненная культура», главный научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий МГЮА