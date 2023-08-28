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Коммерсантъ FM
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Байден после стрельбы во Флориде: превосходству белых нет места в Америке

Президент США Джо Байден отреагировал на стрельбу в магазине в городе Джексонвилл (штат Флорида), в результате которой были убиты три человека. Глава государства призвал остановить идеологию белого превосходства.

«Пока мы продолжаем поиски ответов, но уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке. Мы должны отказаться жить в стране, где чернокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики школ живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи»,— говорится в заявлении господина Байдена на сайте Белого дома. Президент считает, что проблему нельзя замалчивать, так как молчание будет соучастием преступлению.

21-летний житель Флориды Райан Кристофер Палмитер устроил стрельбу в магазине. Он убил трех человек и покончил жизнь самоубийством. Полиция считает, что преступление было совершено на почве расовой ненависти.

Леонид Уварчев

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