Байден после стрельбы во Флориде: превосходству белых нет места в Америке

Президент США Джо Байден отреагировал на стрельбу в магазине в городе Джексонвилл (штат Флорида), в результате которой были убиты три человека. Глава государства призвал остановить идеологию белого превосходства.

«Пока мы продолжаем поиски ответов, но уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке. Мы должны отказаться жить в стране, где чернокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики школ живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи»,— говорится в заявлении господина Байдена на сайте Белого дома. Президент считает, что проблему нельзя замалчивать, так как молчание будет соучастием преступлению.

21-летний житель Флориды Райан Кристофер Палмитер устроил стрельбу в магазине. Он убил трех человек и покончил жизнь самоубийством. Полиция считает, что преступление было совершено на почве расовой ненависти.

Леонид Уварчев