Зеленский заявил о готовности Украины воевать долго, подобно Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова «воевать долго» и жить в условиях затяжных боевых действий «по примеру Израиля», если ей удастся минимизировать человеческие потери.

«Мы готовы воевать долго, если мы не будем терять людей. Такое может быть, но надо минимизировать жертвы. Вот как, например, Израиль. Можно так жить»,— сказал Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу «Рада».

При этом, по словам Владимира Зеленского, нельзя, чтобы военные действия перешли на территорию России. Он объяснил это так: «Есть большой риск, что в таком случае мы останемся одни».

Израиль существует в условиях боевых действий с начала своего существования в середине XX века со времен арабо-израильской войны, или войны за независимость. Последний раз эскалация в регионе была в 2022 году, когда Израиль объявил о проведении в секторе Газа операции «Рассвет» против «Исламского джихада».

Анастасия Ларина