В ТРК «Семья» откроется второй ресторан «Хочу Пури»

В ТРК «Семья» на ул. Революции, 13 закрылся ресторан итальянской кухни Casa Mia. Как пишет Вusiness class, на его месте откроется заведение «Хочу Пури». На месте будущего ресторана «Хочу Пури» в ТРК размещены рекламно-информационные щиты. Первый ресторан грузинской кухни «Хочу Пури» запустили в Перми в «iMALL Эспланада» в декабре 2022 года.

По информации на сайте сети ресторанов «Хочу Пури», ее заведения работают по франшизе в Москве, Екатеринбурге, Омске, Барнауле, Красноярске и Иркутске. Управляет первым пермским рестораном «Хочу Пури» ООО «Гастробарсервис», зарегистрированное в Екатеринбурге. По данным kartoteka.ru, компания учреждена в апреле 2022 года уроженцем Екатеринбурга Антоном Ветровым. Возглавляет общество господин Тиховский. Учредитель «Гастробарсервис» Антон Ветров также является владельцем ООО «Ресторан гостеприимной кухни», ООО «КГТ», ООО «Вик-Р», ООО ЭК «Солвер», компания «Надэль». В конце 2022 года в «Хочу Пури» уже сообщали о планах открыть в Перми второй ресторан сети.