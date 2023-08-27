Юристы в Казани выпустили памятку на случай запрета ношения платков в школах

Национальная ассоциация юристов (НАЮР), которую возглавляет казанский адвокат Руслан Нагиев, распространила «Памятку для родителей учениц» на случай запрета ношения платков в учебных заведениях в предстоящем учебного году.

В памятке описан порядок действий, если таких учениц не допускают на занятия, и образец заявления директору учебного учреждения.

В памятке, в частности, говорится, что столкнувшись с подобным случаем, ученицам и их родителям надо «общаться культурно, не проявлять агрессию и не оскорблять представителей учебного заведения и других граждан», «решать вопрос мирным путем, не поддаваться на провокации, не нарушать закон». «В случае нарушения законных прав на обучение, фиксировать данные случаи на видео и передавать их для рассмотрения в Министерство образования, прокуратуру и суд»,— сказано в памятке.

Ее создатели рекомендуют обратиться к директору «с объяснением своей позиции со ссылкой на Конституцию РФ и законы», в случае отказа — с письменным заявлением. «В случае письменного отказа можно обжаловать его в прокуратуру и суд»,— говорят юристы.

В образце заявления они приводят выдержки из Конституции РФ, в преамбуле которой сказано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации...». «То есть в самом начале основного и главного Закона нашей страны говорится о том, что на территории РФ совместно проживают представители разных народов, национальностей и этносов, соответственно, исповедующих различные религии и являющиеся представителями различных религиозных конфессий»,— предлагают напоминать чиновникам юристы. Кроме того, в образце заявления дается ссылка на ст. 28 Конституции РФ, которая «гласит, что каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания», и ч. 1 ст. 43 Конституции РФ, которая гарантирует каждому право на образование.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"