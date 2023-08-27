МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра

Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в начале следующей недели..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 28 августа, в прибрежных районах Петербурга ожидаются порывы ветра до 15 м/с, сообщили в региональном управлении МЧС.

Отметим, что по прогнозу Гидрометцентра, завтра в городе местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +12… +14 градусов, днем столбик термометра поднимется до +21… +23.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

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