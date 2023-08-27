Сальдо сообщил о покушении на военкора News Front в Херсонской области

В Херсонской области на военкора агентства News Front Лекса совершили покушение. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо. На военкора сбросили взрывное устройство с дрона, он получил осколочные ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военкор агентства News Front Лекс

Фото: Соцсети Александра Резника Военкор агентства News Front Лекс

Фото: Соцсети Александра Резника

«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front Лекса (позывной). Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд. Лекс получил ранение, но остался в строю»,— написал Владимир Сальдо.

Машину военкора посекло осколками. Как сообщил ТАСС представитель News Front, наводчик, причастный к покушению, был задержан.

News Front — российское информационное агентство, основанное в марте 2014 года в Бахчисарае, Крым. News Front находится под санкциями США, Великобритании, Японии, Австралии, Новой Зеландии. В Госдепартаменте США считают, что портал финансируется ФСБ.

В 2023 году сотрудница News Front Юлия Лозанова (Витязева) дала показания против Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) по делу о фейках о российской армии.

Анастасия Ларина