Поставили на заряд

В Удмуртии доля пользователей, которые предпочитают покупать смартфоны, составила 83%, рассказали в пресс-службе МегаФона. При этом, несмотря на ежегодное снижение интереса к простым гаджетам, часть населения продолжает пользоваться кнопочными телефонами. Эксперты говорят, что основная целевая аудитория «кнопки» — пенсионеры, однако в прошлом году их также активно стали покупать мобилизованные и военные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В последние два года жители Удмуртии активно меняют кнопочные телефоны на современные гаджеты. Доля абонентов МегаФона, которые используют смартфоны, за этот период увеличилась на девять процентных пунктов — до 83%, говорят в пресс-службе оператора. При этом доля населения, которые продолжают пользоваться кнопочными аппаратами, остается достаточно высокой. Однако число этих телефонов в сети оператора за последние два года уменьшилось на 40%. Среди телефонов с простым функционалом лидируют Nokia 1100 и Nokia 105. «Ежегодно в республике к скоростному интернету подключаются новые населенные пункты, проводятся работы по модернизации телеком-оборудования и расширению территории 4G-покрытия. Поэтому жители Удмуртии меняют простые аппараты на более функциональные смартфоны. Совокупность этих факторов привела к формированию тренда на ускорение в мобильном интернете»,— прокомментировал директор МегаФона в Удмуртии Александр Соловьев.

Тренд на замену кнопочных аппаратов более функциональными моделями зафиксирован и у других операторов. Абоненты Yota в Удмуртии также предпочитают использовать продвинутые гаджеты. Доля владельцев смартфонов составляет 75%, а рост за год составил пять процентных пунктов, рассказали в пресс-службе оператора.

Схожая ситуация в МТС. Аналитики компании отмечают, что тенденции к увеличению спроса на кнопочные телефоны по итогам первого полугодия 2023 года не наблюдается.

«По оценке наших экспертов, в 2023 году по сравнению с 2022 годом продажи кнопочных телефонов в Удмуртии не превысили прежний уровень как в штуках, так и в денежном выражении. Средняя цена купленного гаджета составила 1,6 тыс. руб. Тройку наиболее популярных брендов возглавили телефоны марки F+, Philips, Inoi»,— поделились в пресс-службе МТС.

На сегодняшний день наблюдается падение продаж кнопочных телефонов — 15% по сравнению с предыдущим годом, говорит ведущий бренд-менеджер бренда DIGMA, DIGMA PRO Сергей Шевелев. В прошлом году были всплески в сентябре-октябре, в этом году — в апреле. Эксперт отмечает, что на российском рынке доля продаж кнопочных телефонов составляет примерно 1% от общей массы. Продолжают пользоваться популярностью телефоны Philips, также покупатели часто выбирают кнопочные телефоны Digma и F+.

«Главная аудитория кнопочных телефонов — пожилые люди, которым чаще всего тяжело справляться со смартфонами. Также они распространены среди военных. Такие телефоны дольше держат заряд, что становится плюсом для тех, кому требуется именно оставаться на связи. Зачастую родители покупают своим маленьким детям кнопочные телефоны, потому что они дешевые и прочные»,— рассказал господин Шевелев.

Вместе с тем, декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин считает, что несмотря на очевидное снижение интереса покупателей к кнопочным телефонам в последние годы, этот сегмент имеет свою постоянную целевую аудиторию. В конце прошлого года к адептам минимального функционала устройства связи, традиционно представленным пожилыми людьми, вынужденно прибавились и мобилизованные граждане, что повлекло за собой краткосрочный взлет продаж кнопочных телефонов. «В целом, кроме представленных категорий покупателей, кнопочный телефон является скорее дополнительным решением, или устройством определенного спектра действий — например, одноразового использования в криминальных целях. При этом “кнопка” имеет потребительские свойства, которых нет у современного смартфона — можно снять аккумулятор и вынуть симку, сделав устройство относительно невидимым для слежения»,— прокомментировал эксперт.

Татьяна Колегова

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