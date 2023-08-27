В Ярославской области при пожаре на ферме погиб мужчина

В Ярославской области следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при пожаре на территории фермы в деревне Тюляфтино Даниловского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области

По данным следственного комитета, пожар произошел 26 августа на ферме, в результате возгорания погиб мужчина. Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС. Личность погибшего сейчас устанавливается.

«По факту произошедшего Тутаевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки. Сейчас следователем продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение необходимых экспертиз»,— сообщили в пресс-службе СК.

В результате проверки будет принято процессуальное решение.

Алла Чижова