Экс-футболист «Зенита» Игорь Смольников объявил о завершении карьеры

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Смольников объявил о завершении игровой карьеры. Такое заявление футболист сделал 27 августа в интервью «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Росс, Коммерсантъ Фото: Александр Росс, Коммерсантъ

«Карьеру игрока завершил и уже пошел учиться на тренера»,— отметил теперь уже экс-футболист. Он также поблагодарил всех игроков, тренеров и руководителей клубов, в которых играл, и особо выделил свою семью «которая всегда и во всем поддерживала меня по ходу карьеры и двигала вперед».

В «Зените» Игорь Смольников выступал с 2013 по 2020 годы. За это время в составе петербургской команды он провел 200 матчей, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» трижды выигрывал чемпионат России, два раза — Кубок России и два Суперкубка.

Последним клубом Игоря Смольникова был московский «Локомотив».

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