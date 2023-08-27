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Клава Кока собрала на концерте в свердловском Волчанске 35 тысяч зрителей

Певица Клава Кока выступила с концертов в городе Волчанск (Свердловская область). Как рассказала певица у себя в социальных сетях, на ее выступление пришли больше 35 тыс. зрителей. Как указано в социальных сетях Волчанского городского округа, 26 августа был День города Волчанска.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В городе, где живет всего 8 тыс. человек, на концерте больше 35 тысяч со сего Урала. Люблю»,— написала Клава Кока у себя в социальных сетях.

Помимо Клавы Коки на Дне города выступили Стас Михайлов и Дмитрий Колдун.

Напомним, недавно Клава Кока, которая родом с Урала, также выступила на Дне города Екатеринбурга.

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