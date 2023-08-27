На фестивале адыгейского сыра увеличат территорию для производителей

В этом году на фестивале адыгейского сыра планируют увеличить территорию для муниципальных подворий и шести заводов, производящих продукцию. Глава республики Мурат Кумпилов поручил детально рассмотреть все вопросы организации и проведения мероприятия, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Волкодав Фото: Михаил Волкодав

«Муниципалитетам рекомендовано креативно подойти к вопросам организации и украшения пространства подворий. Важно сделать данную территорию акцентной и удобной для посещения. Вторая по величине площадка — шатер народных художественных промыслов»,— отметил Мурат Кумпилов.

Он подчеркнул необходимость регулярной смены формата мероприятия. При его планировании оргкомитет решает задачи по организации пожарной и общественной безопасности, а также дорожного движения.

Фестиваль адыгейского сыра пройдет 16-17 сентября уже в 13-й раз на большой поляне у хребта Уна-Коз. На мероприятии будет конкурс по четырем номинациям: лучшее подворье, лучший адыгейский сыр, лучшее национальное блюдо с использованием адыгейского сыра и лучшее блюдо народов мира с адыгейским сыром. Победители получат денежные призы.

Татьяна Ручкина

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