Александр Бастрыкин поручил завести дело из-за изношенной канализации в Бакале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей Бакала, которые сообщили о непринятии мер к ремонту системы водоотведения в жилом доме. Ранее ситуация была поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. В региональном следственном управлении продолжается процессуальная проверка, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

К Александру Бастрыкину в его приемную «ВКонтакте» повторно обратилась жительница одного из многоквартирных домов в Бакале. «В течение нескольких лет из-за изношенности системы водоотведения подвальное помещение здания затапливается сточными водами. В результате разрушается его фундамент, в помещениях присутствует стойкий запах канализации», – говорится в сообщении. Еще в 2020 году было принято решение суда о необходимости отремонтировать канализацию, но необходимых мер до настоящего времени не принято.

Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Ахмеду Асхабову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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