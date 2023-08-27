Региональный фонд развития промышленности сменил директора

В «Региональном фонде развитии я промышленности Пермского края» сменилось руководство. Согласно сервису kartoteka.ru, 21 августа в качестве исполняющего обязанности фонд возглавила Алена Хомылева. Ранее госпожа Хомылева являлась начальником отдела промышленности в краевом минпромторге – такая информация указана на сайте министерства. Помимо того, 21 августа Алену Хомылеву также назначили и. о. директора «Венчурного фонда Пермского края».

Ранее оба фонда возглавлял Александр Семынин.

«Региональный фонд развития промышленности Пермского края» был создан в июле 2016 года для содействия реализации промышленной политики в Прикамье. Учредителем организации является Министерство промышленности и торговли Пермского края. Фонд предлагает льготные условия финансирования проектов, направленных на импортозамещение, освоение наилучших доступных технологий, производство комплектующих изделий и повышение производительности труда.