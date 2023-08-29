Заработать на блоге

В мире, где цифровые технологии и интернет проникают во все сферы жизни, блогинг становится все более популярным. Многие мечтают о свободе выбора и возможности заработать деньги, делая то, что им нравится. Эксперты рассказали, какими способами сегодня можно добиться успеха и прибыли в этой конкурентной среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в России, по некоторым оценкам, количество авторов с большой аудиторией (более чем 100 тыс. подписчиков) превышает 20 тыс., а счет так называемых микроинфлюенсеров (10–100 тыс. подписчиков) идет на сотни тысяч

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сегодня в России, по некоторым оценкам, количество авторов с большой аудиторией (более чем 100 тыс. подписчиков) превышает 20 тыс., а счет так называемых микроинфлюенсеров (10–100 тыс. подписчиков) идет на сотни тысяч

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С ростом популярности социальных сетей, YouTube и других онлайн-платформ все больше людей стремится освоить эту сферу и стать успешными блогерами. Конкуренция в сегменте ужесточается, даже несмотря на то, что в последнее время некоторые способы монетизации блогов оказались недоступны российским пользователям.

По словам Дениса Волкова, генерального директора Epicstars, социальные сети давно стали одним из основных каналов продвижения продуктов и услуг, а блогинг из хобби превратился в серьезный бизнес и основной источник заработка для очень большого числа людей. Сегодня в России, по некоторым оценкам, количество авторов с большой аудиторией (более чем 100 тыс. подписчиков) превышает 20 тыс., а счет так называемых «микроинфлюенсеров» (10–100 тыс. подписчиков) идет на сотни тысяч.

Где и как можно заработать?

Среди основных способов заработка блогера — реклама, спонсорские контракты, создание собственных продуктов (электронные книги, онлайн-курсы), продажа физических товаров или услуг, получение дохода от просмотров или подписчиков на различных платформах.

«Сейчас прямая реклама и коллаборации (креативные проекты для крупных брендов) — главный способ заработка на блогинге. Раньше отличным, и у некоторых блогеров основным, источником дохода была монетизация — оплата со стороны площадки (YouTube, TikTok) за количество просмотров. С прошлого года для российских пользователей она отключена. Что, однако, не привело к исчезновению блогеров. Посмотрите, как ярко работает Влад Бумага с сетью "Бургер Кинг". Его гонорар без учета затрат на производство, по моим оценкам, мог составить 15–20 млн рублей»,— говорит Андрей Шаромов, PR-директор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Сегодня для блогинга доступны разнообразные площадки, включая популярные социальные сети, видеохостинги (YouTube, TikTok), платформы для блогов (WordPress, Blogger), контентные сети («Яндекс.Дзен») и стриминговые сервисы (Twitch). «При этом лидеры рынка, такие как Настя Ивлеева, Ида Галич и блогеры среднего эшелона, активно "переезжают" из Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) на российскую платформу "ВКонтакте" (ВК). Продолжается бурное освоение "русского" мессенджера Telegram. Можно сказать, что Telegram стал спасением для русскоязычного сегмента блогинга: с недавних пор работает биржа продажи рекламы, буквально несколько дней назад запущен сервис Stories — короткие видео. А этот формат, по некоторым оценкам, дает от 60 до 80% заработка в сравнении с другим контентом»,— отмечает господин Шаромов.

Также, по словам эксперта, нельзя пройти мимо усилий «Дзена»: с 1 августа они запускают новую модель монетизации, основанную не на количестве подписчиков у блогера, а на количестве времени, которое любой пользователь сети уделил конкретному видео или тексту. Возможно, это будет более прозрачная для блогеров и для рекламодателей модель.

«Что касается стриминговых платформ (например Twitch), то они стали оазисом для того, чтобы делать деньги "на страстях" и слабостях массовой аудитории. Эту платформу предпочитают, в том числе, букмекеры, и топовые блогеры с этой тематикой могут зарабатывать десятки миллионов рублей в месяц. Точных оценок этого рынка нет ни у кого. Но ничто не монетизируется так же хорошо, как страсти и слабости человека»,— заключает господин Шаромов.

Фокус на контенте

Контент для заработка на блогинге разнообразен и зависит от целевой аудитории. По словам Владимира Кривова, руководителя маркетингового агентства «Ростсайт», каждый из форматов — текст, фото или видео — имеет свои преимущества. Текстовый контент в виде блогов, статей и копирайтинга позволяет создавать информационные продукты, привлекать трафик на свой блог или продвигать товары и услуги. Фото- и видеоконтент — более наглядно и креативно передавать идеи и эмоции, что особенно привлекательно для аудитории.

При этом, по словам господина Шаромова, хотя текстовые форматы Twitter и его свежайшего конкурента Threads никуда не исчезнут, как не исчез театр с появлением кино, но какие разные доходы у самого сильного театра и у фильма «Аватар» или «Чебурашка» с 5 млрд рублей сборов. «Также и с новыми технологиями: на мой взгляд, побеждать в гонке за доходностью будут те форматы, которые дадут пользователю ощущение полного погружения в реальность информационного события. Поэтому сегодня это форматы видео (в сочетании со звуком) на всех технологических платформах»,— поясняет эксперт.

С ним согласна Юлия Новоселова, основатель маркетингового агентства «Бренд в сапогах». По словам эксперта, видео сегодня, безусловно, глобальный тренд. Причем короткие вертикальные видео, которые присутствуют на многих площадках (reels в Instagram, клипы в ВК, shorts на YouTube) — это быстрый и легкий развлекательный контент, на который хорошо реагирует аудитория. Также набирают обороты подкасты, у которых более 13 млн слушателей ежемесячно.

Перспективы без предела

По словам экспертов, невозможно дать корректную цифру по среднему заработку блогера. Его размер может варьироваться в зависимости от площадки и формата контента от нескольких десятков тысяч до десятков миллионов рублей, если речь идет о запусках инфопродуктов. Данные по объему рынка инфлюенс-маркетинга также разнятся. Согласно исследованиям платформы Perfluence, в 2022 году он составил 15 млрд рублей, а по данным портала Tadviser — 6,6 млрд.

По словам господина Волкова, рост рекламных бюджетов в блогосфере, постоянно появляющиеся новые возможности, которые дают площадки и платформы, ощущение «открытости» среды и легкости старта привлекают в эту сферу много новых авторов. Однако, к сожалению, для того чтобы получать серьезные деньги от этой работы, необходимо всерьез вложиться. И дело не только в том, что некоторые возможности монетизации сейчас недоступны российским блогерам. Новым авторам приходится не только работать над качеством контента, что само собой разумеется, но и ориентироваться во всех трендах и изменениях, реагировать на изменения законодательства, обеспечивать коллаборации и сотрудничество с другими авторами. Отсюда необходимость привлекать не только профильных специалистов (фотографов, видео- и звукооператоров, монтажеров, копирайтеров), но и учиться работать с агентствами, специализирующимися на инфлюенс-маркетинге. И секрет успеха, здесь, пожалуй, в последовательной и системной работе: над контентом, над продвижением, над правильной организацией бизнеса как такового.

По словам Наталии Беляковой, тележурналиста, ведущей программы Grand Tour на онлайн-TV Mediametrics, самая слабая часть блогерства сегодня — выгорание аудитории, поэтому так важно постоянно оживлять и делать разнообразным свой контент. А это возможно только при условии грамотно выстроенной системы взаимодействия с другими авторами для шеринга материалов, обмена контентом и аудиториями.

Как поясняет госпожа Новоселова, многие сегодняшние блогеры-миллионники начинали на старте развития таких площадок, как Instagram, YouTube или TikTok. И в 2010–2011 годах развивать блог было гораздо проще в связи с низкой конкуренцией. Но, начав с органики и контента, кратный рост им обеспечили реклама, гивы и марафоны, коллаборации.

Несмотря на это, по словам господина Шаромова, абсолютно реальны кейсы успешных блогеров, создающих контент без затрат, во всяком случае без дорогостоящего продакшена, как у блогеров уже ставших «селебами», на кого работают команды сценаристов, режиссеров, менеджеров по продажам.

Популярна у сотен тысяч пользователей вся сфера просвещения: блоги по истории, медицине, психологии, общественным наукам. Также сейчас «рванули вверх» блоги экспертов по Китаю — их авторы успешно монетизируются без особых затрат на продвижение. Кроме того, Россия по-прежнему одна из самых читающих стран. Раньше читали на бумажных носителях, сегодня — на экранах смартфонов. Взрывной рост таких блогов и каналов наблюдается в Telegram.

«Другой пример: персональные блоги бизнесменов, не олигархов, кого давно все знают, не персонажей из первой сотни Forbes, а предпринимателей нового поколения. Многие из них делятся знаниями о своих победах и ошибках в бизнесе, мотивируют на дерзания молодежь, культивируют горизонтальные экосистемы»,— заключает господин Шаромов.

В целом, чтобы блог или канал стал коммерчески успешным, необходимо учитывать несколько факторов. Ключевую роль играют качество контента, понимание алгоритмов площадки и вовлеченность аудитории. Рекламодатели уже не верят круглым цифрам с подписчиками, им важна статистика. Ответы на комментарии, проведение конкурсов и общение с подписчиками помогают создать прочные связи и повысить лояльность аудитории. Важна системность в публикации контента. И, конечно, продвижение блога, стоимость которого может составлять от 5 тыс. рублей до нескольких миллионов в месяц.

Антонина Егорова