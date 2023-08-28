Город потратится на подготовку «синих воротничков»

Дефицит рабочих рук на городских предприятиях заставляет городские власти развивать программы для восполнения рабочей силы в промышленности города. Региональные власти выступают не только координаторами в поиске рабочих рук, но и субсидируют производствам переподготовку специалистов. В 2022 году предприятиям из бюджета в виде субсидий было выделено 25 млн рублей, а в этом году данная сумма удвоилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из форматов привлечения рабочих в промышленность стали образовательные центры на самих предприятиях. Сейчас в городе работает 17 таких центров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Одним из форматов привлечения рабочих в промышленность стали образовательные центры на самих предприятиях. Сейчас в городе работает 17 таких центров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спрос на услуги «синих воротничков» неуклонно растет на протяжении последних двух лет. На конец первого полугодия 2023 года в сервисе hh.ru было размещено свыше 75 тыс. вакансий от промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа, это на 12% больше аналогичных показателей прошлого года. В России потребности оцениваются в 720 тыс. рабочих, это на 22% больше аналогичного периода. В поисках рабочих рук предприятия вынуждены повышать зарплаты и искать специалистов по всей стране. Уже не вызывает удивления, когда предприятия из Тулы, Тюмени Кургана, Москвы и других регионов устанавливают зарплаты на уровне 150–300 тыс. рублей (данные «Авито Работы») и набирают рабочих вахтовым методом из разных уголков страны.

Региональный разрез

Промышленность Петербурга занимает значимое место в региональной экономике. На промпредприятиях работает пятая часть трудоспособного населения города, промка формирует четверть валового регионального продукта и обеспечивает почти треть от всех налоговых поступлений в городской бюджет. Как и везде в стране, в Петербурге промышленные предприятия также испытывают острый дефицит рабочих кадров. Городские власти пытаются помогать чем могут. Весной прошлого года была разработана и утверждена политика кадрового обеспечения развития промышленности Санкт Петербурга до 2025 года. Одной из главных ее задач является увеличение числа рабочих, удовлетворяющих требованиям предприятий.

Ранее в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле говорили, что при государственной поддержке размером 28,8 млрд рублей — из бюджетов разных уровней — будет привлечено 320 млрд частных инвестиций в развитие региональных предприятий. Как сообщили в ведомстве, в рамках государственной программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» (утверждена 23.06.2014) в прошлом году 27 городских предприятий получили из городского бюджета субсидий на общую сумму в 25 млн рублей. Средства предназначаются на обучение персонала. В этом году объем помощи был увеличен до 50 млн рублей. Однако субсидиями дело не ограничилось.

Как объяснил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, городскими властями были сформулированы две главные задачи, которые необходимо решать в первую очередь. Во-первых, ежегодно привлекать на городские предприятия свыше 11 тыс. человек. Во-вторых, синхронизировать системы образования и потребностей промышленных предприятий.

«При формировании кадровой политики были выявлены ярко выраженные дисбалансы. В структуре подготовки — перекос в направлениях подготовки, при котором количество учащихся по менее востребованным направлениям подготовки превышает количество учащихся по тем направлениям, которые более востребованы в промышленном секторе. Был обнаружен дисбаланс между фактической потребностью в промышленных кадрах и количеством выпускников»,— говорит господин Соловейчик. В ходе анализа выяснилась и другая тенденция: очень низкий процент выпускников трудоустраивается по специальности на предприятия.

Согласно проведенному анализу, наиболее дефицитными рабочими специальностями при этих дисбалансах являются слесари-сборщики РЭиА, электромонтажники, слесари, операторы станков с ЧПУ, токари и сварщики.

По всем направлениям

По словам господина Соловейчика, используя цифровую платформу портала Центра развития и поддержки предпринимательства, город отслеживает потребности промышленных предприятий в кадрах. «Доработав систему личных кабинетов компаний на портале, мы осуществляем мониторинг изменений кадровой потребности с разбивкой по специальностям более чем на 900 предприятиях. Одновременно в кабинетах колледжей появилась аналогичная функция: показывать, кого и в каком количестве они выпускают»,— продолжает глава комитета.

Еще одним форматом привлечения рабочих в промышленность стали образовательные центры на самих предприятиях. Помимо обучения, центры заняты и переподготовкой специалистов. Сейчас в городе работает 17 таких центров. Среди предприятий, участвующих в программе, и флагманы отечественной промышленности: «Силовые машины», «ОДК-Климов», Кировский завод, Балтийский завод и другие.

«Предлагаем и другим предприятиям открывать такие центры на своих площадках. Увеличив количество центров, мы сможем значительно повысить долю закрытия потребности в кадрах. Со своей стороны совместно с комитетом по образованию в ручном режиме помогаем предприятиям получать образовательные лицензии»,— добавляет господин Соловейчик.

Еще одним направлением работы стал проект «Петербург заводской». Он рассчитан на привлечение людей буквально с улиц города. Для этого было размещено более 2 тыс. рекламных баннеров, на которых был нанесен специальный QR-код. Наведя свой телефон на «черный квадратик», человек может видеть список предприятий, на которые можно направить заявку о трудоустройстве. При этом, как отмечает господин Соловейчик, процесс трудоустройства был максимально упрощен, а подать заявку могут люди даже без опыта работы. Для таких предусмотрено обучение с дальнейшим трудоустройством. «За первый месяц работы проекта уже поступило более 1200 заявок на почти 40 промышленных предприятий»,— уточняет чиновник. Одновременно был создан сервис для прохождения на предприятиях студенческих стажировок.

Прекрасное далеко

Данные меры поддержки в большей степени можно назвать оперативными. Как считает Кирилл Соловейчик, повышение престижа рабочих и инженерных специальностей — это игра «вдолгую», поэтому формировать интерес к работе в промышленности нужно еще с детского возраста.

Так, в рамках проекта «Петербург заводской» совместно с предприятиями города и студией «Рики» (владеет брендами «Смешарики» и «Фиксики») будут сниматься мультфильмы с известными для детей персонажами, в мультфильмах будет вестись рассказ о технологиях и промышленности. Среди других мер поддержки для подготовки молодых специалистов — субсидии промышленным предприятиям на создание и оснащение оборудованием центров детского технического творчества.

«Современные реалии свидетельствуют о необходимости подготовки и выращивания инженеров начиная с детского сада и далее — в школах и вузах. Современным обучающим оборудованием должны быть оснащены практически все школы, что, безусловно, повысит не только интерес обучающихся, но и качество учебного процесса. А приобретение такого оборудования у региональных, локальных производителей еще и способствует их дальнейшему росту и развитию»,— резюмирует господин Соловейчик.

В рамках проекта «Петербург заводской» комитет по промышленной политике, инновациям и торговле запустил информационный проект «Наследие петербургской промышленности. Династии». Его задача — показать истории людей, передающих из поколения в поколение свое мастерство и трудовые традиции.

Федор Резкин