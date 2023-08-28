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Промышленные предприятия форсируют подготовку специалистов

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Кадровый голод — одна из важных проблем предприятий ОПК, которая стала отчетливее за последний год. Власти ставят задачу перед промышленниками кратно ускорить темпы производства, поэтому на заводах все острее ощущается потребность в высококвалифицированных специалистах. Однако, как оказалось, подготовить кадры под определенные профессиональные компетенции — непростая задача. На помощь вузам и организациям среднего профессионального образования (СПО) стали приходить сами предприятия. А прививать интерес к профессии начинают со школьной скамьи. О системе подготовки кадров, выстроенной в «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»), рассказала директор учебного центра предприятия Людмила Ильина.

Вопросами подготовки кадров «ОДК-Климов» занимается на протяжении почти 15 лет в тесном сотрудничестве с ведущими вузами и учреждениями среднего профобразования Петербурга

Вопросами подготовки кадров «ОДК-Климов» занимается на протяжении почти 15 лет в тесном сотрудничестве с ведущими вузами и учреждениями среднего профобразования Петербурга

Фото: пресс-служба ОДК-Климов

Вопросами подготовки кадров «ОДК-Климов» занимается на протяжении почти 15 лет в тесном сотрудничестве с ведущими вузами и учреждениями среднего профобразования Петербурга

Фото: пресс-служба ОДК-Климов

Авиационное двигателестроение требует большого количества высококвалифицированного персонала: конструкторов, производственных рабочих и специалистов по взаимодействию с эксплуатантами. Сегодня на предприятии работает более 3300 человек. Однако потребность в специалистах все равно есть. Вопросами подготовки таких кадров «ОДК-Климов» занимается на протяжении почти 15 лет в тесном сотрудничестве с ведущими вузами и учреждениями СПО Санкт-Петербурга. В 2009 году на предприятии был создан собственный учебный центр, который системно подходит к подготовке персонала.

«На тот момент старожилы предприятия говорили, что уходит 10–15 лет на подготовку специалиста с учетом его учебы в вузе. Мы поставили перед собой задачу сократить это время и качественно изменить подход к обучению и практике. Наше предприятие стало инициатором пересмотра многих учебных госпрограмм, в которые с течением времени были внедрены профстандарты. А ознакомительные практики на завод для студентов стали проводиться с первого курса. Новые программы внедряются и сейчас. Таким образом, сегодня мы успеваем вырастить специалиста за 5–6 лет»,— рассказывает Людмила Ильина.

Профессия дает «крылья»

На сегодняшний день в направлении целевого обучения предприятие сотрудничает с ведущими учебными заведениями Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, БГТУ «Военмех» и другими. В данных учреждениях «ОДК-Климов» организовал базовые кафедры, обеспечил необходимое оснащение, разработал учебные программы. Целевые учебные места в вузах созданы совместно с Федеральным кадровым центром оборонно-промышленного комплекса. В рамках сотрудничества с Политехом планируется открыть на базе его передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» магистерскую программу «Передовые цифровые технологии в двигателестроении», в основе которой лежит модель опережающей подготовки научно-технической элиты путем вовлечения студентов в решение фронтирных задач отрасли. Параллельно предприятие взаимодействует с организациями СПО: Приморским техникумом, Академией машиностроения им. Котина, Машиностроительным колледжем.

«Сегодня конструкторы и специалисты предприятия участвуют в экспертизе государственных образовательных программ, а также в учебном процессе. Каждый раз мы сверяем актуальность обучающей информации и соотносим прививаемые студентам навыки с потребностями предприятия. Таким образом, и дипломные работы выпускники защищают по темам, которые актуальны в современном авиадвигателестроении. А для того чтобы сократить время адаптации новичков на производстве, мы предоставляем студентам возможность проходить практику с первого курса»,— поясняет госпожа Ильина.

При этом практика для студентов стала оплачиваемой. Три года назад стартовал федеральный образовательный проект «Крылья Ростеха», «ОДК-Климов» реализует его совместно с БГТУ «Военмех». Студенты — участники проекта — с первого курса трудоустраиваются в «ОДК-Климов», получают повышенную стипендию и заработную плату на предприятии. Так наравне с базовыми знаниями студенты приобретают и практические навыки, а зарплата выступает стимулирующим средством.

«Фактически уже через полтора-два года выпускники программы "Крылья Ростеха" выйдут из университета полностью подготовленными специалистами на полноценную работу. При этом они уже имеют представление о полном цикле создания авиадвигателя, миссии нашего предприятия и всей Объединенной двигателестроительной корпорации»,— подчеркивает госпожа Ильина.

Зародить интерес

Программы целевой подготовки кадров в вузах, безусловно, помогают решить вопрос пополнения штата высококвалифицированными специалистами в долгосрочной и среднесрочной перспективе, но не в полной мере. Для популяризации инженерных профессий по поручению президента в рамках нацпроекта «Образование» в России сегодня реализована инициатива по формированию в школах инженерных классов авиа- и судостроительного профиля. Они рассчитаны на то, чтобы старшеклассники не только получали углубленные знания по физике и математике, но и пробовали себя в профессии, решая практические задачи. Ведь в будущем, понимая специфику работы, школьник сможет принять взвешенное решение о выборе профессии инженера.

При непосредственном участии «ОДК-Климов» в Петербурге развиваются два направления: создание инженерных классов на базе школ и организация их на предприятиях в качестве инструмента дополнительного образования — внеклассных занятий, к которым можно привлекать заинтересованных детей из разных школ. По словам директора учебного центра «ОДК-Климов», классы необходимо развивать именно на базе предприятий, чтобы молодые люди могли не просто получать универсальные знания, но и иметь практические навыки.

«Сегодня школьники отличаются высоким интеллектом и обширными знаниями в разных сферах, они зачастую уже хорошо подкованы в точных науках. Поэтому наша задача не столько обучить, сколько обаять их профессией. Инженерные классы нашего профиля мы открыли осенью прошлого года. Взяли под свое крыло школьников с 8-го по 11-й класс. Первые два месяца рассказывали ребятам про авиационное двигателестроение и как получить профессию конструктора, инженера. Следующие два месяца они получали практические навыки на учебно-производственном участке нашего предприятия под руководством опытных наставников. А потом мы провели для них межшкольные соревнования в компетенции "Обслуживание авиационной техники". Учащиеся выполняли задания по монтажу и демонтажу трубопроводов авиадвигателя, сборке опоры и камеры сгорания — и справились отлично. Всему этому они научились у нас»,— рассказывает госпожа Ильина.

Всего в 2022–2023 учебном году в проекте «Инженерные классы» на базе «ОДК-Климов» приняли участие 60 человек пяти петербургских школ. Людмила Ильина отметила высокий уровень заинтересованности учеников в профессии после проведения соревнований и внеклассных занятий. Половина участвовавших в проекте одиннадцатиклассников по итогам занятий в инженерных классах поступила на целевое обучение от «ОДК-Климов» в технические вузы Санкт-Петербурга.

Система наставничества

Опытные конструкторы и специалисты «ОДК-Климов» помогают школьникам в получении знаний и навыков, а студентам и молодым коллегам — в адаптации на заводе. В целом традиции наставничества на предприятии поддерживаются уже много лет. Мастерство здесь передают буквально из рук в руки. По словам госпожи Ильиной, в данный момент в корпорации формируется стандарт подготовки наставников по 45 направлениям.

«С момента создания нашего учебного центра мы проводим подготовку по системе наставничества. Сегодня около 400 наставников постоянно участвуют в производственном обучении, передают новичкам свой опыт и знания. Сам учебный центр интегрирован в структуру предприятия и в то же время имеет необходимые сертификаты Росавиации и лицензии Министерства образования для проведения аттестации персонала, повышения разряда, подтверждения соответствия занимаемой должности»,— отмечает спикер.

«"ОДК-Климов" сегодня не просто предлагает работу, мы готовы сами обучать работников, растить "своего инженера". А потенциальных сотрудников на наше предприятие неизменно привлекают стабильность, конкурентный уровень зарплаты и хороший пакет социальных гарантий»,— подытожила госпожа Ильина.

Алла Михеенко

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