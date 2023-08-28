Образование первой необходимости

По данным исследования iSpring, в 2023 году 40% крупных российских компаний со штатом от 1,5 тыс. человек потратили на обучение сотрудников от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. 9% компаний, инвестировавших в образование работников более 1,5 млн рублей, вложили от 10 до 20 млн рублей. Корреспондент Василиса Мотова разбиралась, чему сегодня обучается бизнес и почему все большую популярность набирает корпоративное онлайн-образование для менеджмента среднего звена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последние годы технологии полностью изменили отношение к корпоративному образованию. Digital learning становится привычным и понятным инструментом для компаний

Фото: ВШМ СПбГУ За последние годы технологии полностью изменили отношение к корпоративному образованию. Digital learning становится привычным и понятным инструментом для компаний

Фото: ВШМ СПбГУ

Эксперты в сфере образовательных услуг отмечают, что сегодня на рынке достаточно качественных предложений для высших руководителей, но почти нет продуктов для менеджеров среднего звена. Возможно, этому способствовала общая недооцененность роли мидл-менеджмента в российской бизнес-практике.

Связующее звено

Развитию этой самой массовой категории руководителей долгое время не уделялось большое внимание, хотя уже давно доказано, что именно это звено контролирует более 50% сотрудников и реализует все задачи, поставленные высшим менеджментом. Находясь посередине иерархии, линейные менеджеры выступают связующим звеном между верхними уровнями компании и рядовыми сотрудниками, выстраивая отношения и с теми, и с другими. Никакие даже самые блестящие решения и стратегии топ-менеджмента не смогут реализоваться без участия среднего звена.

Постепенно ситуация меняется. Все чаще компании оплачивают обучение не только владельцев бизнеса и высокопоставленных руководителей, но и линейных менеджеров. Эта тенденция находит отражение на рынке образования: там появляются новые программы. Впрочем, предложений для мидл-менеджмента все еще не очень много.

Занять нишу

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета — одно из немногих учебных заведений, предлагающих новые продукты дополнительного образования для руководителей среднего звена и линейных менеджеров. В 2021 году программа «Management Essentials: Практическая школа менеджмента» стала лауреатом премии «Смарт-пирамида», а в 2022 году — обладателем Гран-при премии в номинации «Лучшая программа онлайн-обучения».

«Когда несколько лет назад мы выбирали стратегию развития нашего центра и анализировали рынок программ дополнительного образования, мы пришли к выводу, что следует акцентировать внимание на достаточно неразвитой нише учебных продуктов для руководителей среднего звена»,— вспоминает директор Центра онлайн — ДПО Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) Юлия Тимофеева.

В масштабах бизнеса

По словам госпожи Тимофеевой, сейчас бизнес заинтересован в повышении компетенций начинающих линейных руководителей по основам управления — классическому менеджменту. Есть запрос и на трендовые направления, связанные с цифровизацией и особенностями управления в периоды изменений.

В некоторых крупных компаниях применяется системный подход к обучению персонала, потребности сотрудников в обучении не только учитываются, но и регулярно актуализируются. «Мир не стоит на месте, появляются новые технологии, новые механизмы решения бизнес-задач, и чтобы наши сотрудники шли в ногу со временем, отвечали современным запросам и вызовам, мы регулярно реализуем программы профессионального и личностного развития,— делится Наталья Танаева, директор по персоналу «Группы Эталон».— Мы поощряем инициативы сотрудников, направленные на их самообразование, профессиональное развитие, повышение производительности труда и эффективности бизнес-процессов. Ежегодно мы составляем список потребностей в профессиональном росте, оцениваем программы, следим за прогрессом и по итогам собираем обратную связь, чтобы в дальнейшем усовершенствовать этот процесс».

Традиционно обучению сотрудников большое внимание уделяют промышленный сектор, предприятия нефтегазовой отрасли, девелопмента, IT и банковской сферы. В последнее время растет интерес со стороны государственного сектора. С распространением онлайн-образования средний бизнес также все активнее вовлекается в этот процесс. «Наш центр ДПО работает с корпоративными группами от 30 человек,— поясняют в Центре онлайн — ДПО ВШМ СПбГУ.— Маленьким фирмам трудно обеспечить такую заполняемость, но средним компаниям вполне по силам организовать один-два потока по 30 слушателей, и таких примеров у нас немало».

Удобная дистанция

За последние годы технологии полностью изменили отношение к корпоративному образованию. Digital learning становится привычным и понятным инструментом для компаний. «По нашим клиентам мы видим, что рынок уже гораздо легче воспринимает формат онлайн-обучения, негативное отношение встречается все реже»,— указывает госпожа Тимофеева.

Линейка корпоративных программ дополнительного образования Высшей школы менеджмента СПбГУ Essentials представлена только в онлайн-формате, так как он в полной мере удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым компаниями к образовательному процессу. «В отличие от очной формы обучения, сотрудникам необязательно уходить с работы на несколько дней в неделю,— объясняет госпожа Тимофеева.— Когда человек занимает руководящую должность и несет ответственность за определенные бизнес-процессы, компания не всегда готова к его отсутствию на рабочем месте. В этом случае намного удобнее принять участие в вебинаре или практическом занятии в онлайн-режиме во время рабочего дня или в его конце». Выводы о том, что цифровые технологии полностью вытеснят очный формат обучения, поспешны, сходятся во мнении эксперты образовательного рынка и представители бизнеса. «Все зависит от целей обучения: в каких-то случаях очное образование может быть более подходящим инструментом, в других — более рациональным форматом будет онлайн»,— замечает эксперт.

Госпожа Танаева признается, что еще несколько лет назад в «Группе Эталон» отдавали предпочтение преимущественно очному формату обучения, но реалии меняются и сейчас отрицать эффективность дистанционного обучения невозможно. «Офлайн-формат обучения по-прежнему востребован и будет пользоваться спросом еще много лет. Особенно это касается обучения специалистов, непосредственно задействованных на строительных площадках, и сотрудников отделов продаж»,— такими видит перспективы директор по персоналу группы.

Без отрыва

Более 800 слушателей уже убедились на собственном опыте в том, что онлайн-программы дополнительного образования ВШМ СПбГУ Essentials закрывают большинство потребностей менеджеров линейного и среднего звена в обучении. Программа Management Essentials предназначена для повышения компетенций вновь назначенных менеджеров по управлению командой, эффективностью, мотивацией, развитию сотрудников и собственных лидерских качеств.

«Digital Essentials. Цифровая трансформация» направлена на улучшение навыков менеджеров в сфере цифровизации для повышения эффективности принимаемых инвестиционных решений. «Digital Essentials. Аналитика данных» обучает основам организации работы с данными в компании. Слушатели Finance Essentials — руководители нефинансовых специальностей, регулярно взаимодействующие с финансовой функцией, которым необходимо усилить знания финансового и управленческого учета, финансового анализа и инвестиционного менеджмента.

Обучение по программам Essentials осуществляется на собственной цифровой образовательной платформе ВШМ СПбГУ OWL LMS. Курсы формируются по модульному принципу — от простого к сложному, позволяя подобрать оптимальный материал в зависимости от уровня слушателей. Преподавательский состав сформирован из опытных университетских преподавателей, экспертов с практическим опытом и методистов онлайн-образования. Продолжительность программ варьируется от полутора до трех месяцев. По окончании курса слушатели получают удостоверение повышения квалификации СПбГУ.

У всех программ Essentials высокие показатели завершаемости обучения (completion rate) — 98%, высокий уровень удовлетворенности слушателей (CSAT) — 98% и готовности рекомендовать — 92%.

Перевернуть представления

Образовательный процесс в корпоративных программах Центра онлайн — ДПО ВШМ СПбГУ построен по принципу «перевернутого класса» (flipped classroom). Это значит, что теоретическую часть обучения слушатели проходят дома самостоятельно, а очные занятия отводятся под практическое закрепление материала. Методику в 2007 году придумали американские школьные преподаватели химии Джонатан Бергман и Аарон Сэмс.

Теория подается в форме видеолекций, советов экспертов и материалов для чтения, практика включает в себя вебинары и онлайн-тестирование. Синхронный формат «перевернутого класса» позволяет обучать до 100 менеджеров из разных регионов страны и стран СНГ одновременно. Для эффективного обучения слушателям требуется 5–7 часов в неделю. Участников программы сопровождают опытные кураторы, в задачи которых входят поддержка регулярной активности слушателей, оперативное решение текущих вопросов, управление расписанием, техническая поддержка.

Прикладной эффект

Полученные знания слушатели закрепляют и применяют на финальной защите проектов. Проектная работа в группах с коллегами из других подразделений и филиалов компании носит сугубо прикладной характер. Во время обучения менеджеры решают задачи своей организации или выполняют упражнения на основе реальных ситуаций из практики. Нередко сотрудники возвращаются с обучения с конкретными наработками, которые впоследствии воплощаются в жизнь. В Центре онлайн — ДПО ВШМ СПбГУ рассказывают, что были случаи, когда инициатива, реализованная на защите проекта, понравилась руководству компании и была использована на практике. Например, когда сотрудник сделал проект реорганизации отдела и после обучения действительно возглавил новый отдел.

Слушатели из сферы девелопмента после прохождения курса внедряли в своей компании систему автоматической оценки земельных участков, кто-то запускал цифровую систему учета гостей в отельном бизнесе. Успех практических наработок зависит не только от преподавателей, но и от активности самих слушателей, от их готовности и желания внедрять нововведения.

Благодаря проектной работе в процессе обучения слушатели программ дополнительного образования не только решают производственные задачи, но и получают шанс проявить созидательную активность и таким образом претендовать на карьерный рост. HR компаний, опираясь на такие успешные профессиональные реализации сотрудников после повышения квалификации, имеет возможность доказывать руководству эффективность образовательных программ.

Еще один немаловажный плюс проектной работы — нетворкинг. Получив опыт совместного решения интересных, нестандартных задач во время обучения, сотрудники из разных департаментов компании знакомятся друг с другом, укрепляют внутренние связи в организации, завязывают дружеские отношения. «Все происходит, как у обычных студентов в университете: одногруппники — это друзья на годы»,— говорят в Центре онлайн — ДПО ВШМ СПбГУ.

HR как бизнес-партнер

Особенный интерес бизнеса вызывает программа ВШМ СПбГУ «HR Essentials: HR как стратегический партнер для бизнеса», цель которой — сформировать у HR-руководителей системное представление о роли HR-функций в компании и компетенций для реализации стратегических и операционных задач. В процессе обучения кадровые руководители изучают инструменты HR-функции, используемые для задач бизнеса, развивают компетенции по управлению HR-брендом, мотивации, планированию, внедряют инструменты HR-аналитики.

Курс ведут университетские преподаватели, практикующие эксперты рынка и представители крупнейших компаний из сектора финансов, телекома, добывающей отрасли, ритейла, которые знают текущую ситуацию в HR-отрасли и делятся реальными кейсами. Образовательный проект предназначен для широкого круга кадровых специалистов: руководителей отдела кадров, HR-генералистов (весь отдел кадров в одном лице), кадрового резерва HR, лидеров проектов HR-трансформации. «Руководителям, недавно ставшим HR-бизнес-партнерами, программа помогает войти в курс дела. Специалисту по подбору персонала дает возможность прокачать навыки, вырасти, подняться на более высокую ступень профессионального развития»,— описывают целевую аудиторию в Центре онлайн — ДПО ВШМ СПбГУ.

Выход в массы

В 2023 году флагманская программа дополнительного образования Высшей школы менеджмента СПбГУ Management Essentials выходит в сегмент b2c. Курс разработан как для начинающих управленцев и сотрудников с потенциалом роста до руководителя, так и для зрелых менеджеров, готовых систематизировать свой опыт и перейти от интуитивного управления к профессиональному. Преимущества корпоративных программ линейки Essentials теперь доступны для всех желающих: онлайн-формат, обучение на собственной цифровой платформе, акцент на практике (видеолекции, материалы для самостоятельного изучения и вебинары), итоговый проект на основе реальных бизнес-задач.

Частные слушатели также могут рассчитывать на кураторскую поддержку в течение всего периода обучения и нетворкинг в процессе работы в группах по 30 человек с возможностью обмена опытом. Пилотный запуск программы Management Essentials в массовом сегменте запланирован на эту осень.

«В секторе b2c обучение по нашей программе актуально в случаях, когда компания в данный момент по разным причинам не заинтересована в карьерном росте конкретного сотрудника,— пояснили в Центре онлайн — ДПО ВШМ СПбГУ.— Тогда у этого работника появляется хороший шанс инвестировать в свое образование, пройти курс, повысить компетенции, после чего претендовать уже на более высокую должность в этой или другой компании. Если организация не поддерживает развитие сотрудников, вопросы личностного и профессионального роста нужно брать в свои руки».

Прямая речь

Наталья Танаева, директор по персоналу «Группы Эталон»

— Запуск пилотного проекта по обучению сотрудников — молодых руководителей в рамках онлайн-программы дополнительного образования Высшей школы менеджмента СПбГУ состоялся в прошлом году. Мы очень рады, что наши сотрудники впервые начали такое обучение именно в прошлом году, когда перед нами стояли новые масштабные задачи по интеграции российского бизнеса компании ЮИТ и выходу в новые регионы присутствия. Сегодня очевидно, что этот проект позволил большинству участников программы выйти на новый уровень управленческих компетенций, повысить уровень вовлеченности своих сотрудников и эффективность работы своих подразделений. В подтверждение нашей высокой оценки результатов данной программы отмечу, что в этом году мы снова проведем курс обучения в Высшей школе менеджмента СПбГУ для нового потока молодых руководителей.