Цена знаний

Итоги вступительной кампании 2023 года говорят о том, что практически во всех вузах города стоимость платного обучения выросла: где-то в пределах инфляции, а где-то — на треть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2023 года в вузах, помимо целевой квоты и особой квоты, вводится новая форма бюджетного обучения — отдельная квота

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ С 2023 года в вузах, помимо целевой квоты и особой квоты, вводится новая форма бюджетного обучения — отдельная квота

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Наиболее резкий рост стоимости обучения — на 200 тыс. рублей, или на 33%,— произошел в Санкт-Петербургском горном университете: с 400 до 600 тыс. рублей за год. Еще заметнее выросла стоимость обучения в аспирантуре: с 250 тыс. в прошлом году до 800 тыс. рублей за семестр в этом. В пресс-службе университета не смогли объяснить причину повышения стоимости обучения. Число бюджетных мест в Горном выросло с 2326 до 2416.

Денис Пеленев, ответственный секретарь приемной комиссии Горного университета, комментирует отход от Болонской системы и возвращение к советскому образцу, которое вуз совершает одним из первых в стране: «В нынешнем году мы пересмотрели контрольные цифры приема, и впервые за много лет количество бюджетных мест на специалитете у нас стало больше, чем на бакалавриате. То есть Санкт-Петербургский горный университет сделал уверенный шаг к выходу из Болонского процесса и плавному переходу на подготовку инженеров в течение пяти-шести лет. Это решение было полностью поддержано работодателями, которые неоднократно обозначали высокую заинтересованность в специалистах, обладающих необходимым уровнем фундаментальной и практической подготовки. Достигнуть его можно за счет реализации образовательных программ сроком обучения более четырех лет. По мнению руководства компаний и предприятий, такой подход позволяет существенно увеличить конкурентоспособность выпускников на рынке труда».

В пределах инфляции

Средняя стоимость обучения в Санкт-Петербургском государственном университете для граждан России и Белоруссии составила 336 тыс. рублей, для иностранных граждан и лиц без гражданства — 402 тыс. Стоимость семестра также выросла по сравнению с прошлым годом. Тогда для отечественных студентов она составляла 309 тыс. рублей, для иностранцев — 367 тыс. Бюджетные места в этом году достались 2326 поступающим, тогда как по договору в вуз было зачислено 2282 студента.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) заявили, что цена за год повысилась «в соответствии с уровнем инфляции». Средняя стоимость обучения сейчас составляет 120 тыс. рублей в семестр. Самое дорогое направление в вузе — «Дизайн». Обучение на нем обойдется в 211,5 тыс. рублей. Число бюджетных мест в вузе возросло на 157 и достигло 3479.

Петербургский филиал НИУ ВШЭ также заявил о росте стоимости обучения в пределах инфляции — на 3,5–4% по различным направлениям. При этом средняя стоимость, как сообщили в вузе, выросла с 390 до 420 тыс. рублей, что составляет около 9%. Число бюджетных мест в ВШЭ удалось немного увеличить — до 586, что составляет 42% от общего числа.

Михаил Компанец, начальник управления организации приема и довузовского образования НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, так комментирует приемную кампанию: «Мы наблюдаем традиционно высокий спрос на программы по экономике и менеджменту, прикладной математике и информатике, дизайну. В этом году усилился интерес к программам по истории, политологии, востоковедению. На данный момент число абитуриентов в среднем больше на 10% относительно цифр прошлого года».

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете средняя стоимость обучения в 2023/2024 учебном году составит 135 тыс. рублей в семестр — на 7% выше по сравнению с предыдущим годом. Самое дорогое направление — «Экономика предприятия с углубленным изучением китайского языка», она стоит 158 тыс. рублей. «Прикладная математика и информатика» в СПбГЭУ обойдется лишь в 119 тыс. рублей за полгода. Вуз выделяет 433 бюджетных места из 2500.

На 11% выросла стоимость обучения в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала Макарова. Сейчас семестр в среднем стоит 200 тыс. рублей. Число бюджетных мест для первокурсников при этом сократилось с 1075 до 838. Снизилось и общее число мест, но гораздо слабее: вместо 1415 студентов в 2022 году в вуз поступят 1300 человек. Самые дешевые направления в университете не связаны с флотом: это «Туризм», «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление». Самые дорогие — специальности плавсостава.

Новые квоты

С 2023 года в вузах, помимо целевой квоты (подготовка специалиста в вузе по договору с предприятием, в которое по окончании обучения будет направлен студент) и особой квоты (выделяется для инвалидов, детей-сирот, ветеранов боевых действий), вводится новая форма бюджетного обучения — отдельная квота. Она предоставляется Героям России, детям участников СВО, детям военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти.

В Университет ИТМО в этом году было подано 17 тыс. заявлений на поступление. Всего на бюджетные места было зачислено 1378 человек — на 75 больше, чем в прошлом году. По квотам в университет поступило 160 абитуриентов. Из них, как сообщается на сайте университета, 42 человека прошли по целевому приему от «высокотехнологичных предприятий», 61 — по особой квоте, 57 — по отдельной квоте.

По результатам школьных соревнований разного уровня в ИТМО смогли поступить 564 человека. В среднем при поступлении абитуриенты-олимпиадники имеют не менее двух дипломов олимпиад из списка российского совета олимпиад школьников.

В Санкт-Петербургском государственном университете под квоты выделено свыше 800 мест. По особой и отдельной квоте планировалось набрать 259 и 248 студентов соответственно. Целевой набор предполагал зачисление еще 319 обучающихся. При этом на большинстве направлений организация, в которую трудоустраивается студент, может располагаться в любом регионе России (например, «Математика и механика», «Физика и астрономия», «Социология и социальная работа»). Однако в некоторых случаях, трудоустройство возможно только в некоторых регионах (на направлениях «Журналистика», «Психологические науки», «Языкознание и литературоведение»).

В то же время исходя из списка зачисленных студентов число использованных квот оказалось существенно ниже. На сегодняшний день в СПбГУ зачислено 67 студентов по особой квоте, 69 — по отдельной и 75 — по целевой. Остальные 2115 бюджетных мест распределены на общих основаниях: по экзаменационным баллам и результатам олимпиад.

Андрей Кащавцев