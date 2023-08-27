Цифровые технологии, освоение океана и новые условия для развития

Новая ежемесячная рубрика «Ъ-СПб» представляет обзор региональных конференций, выставок, форумов и других событий, важных для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная агропромышленная выставка–ярмарка «Агрорусь» в выставочном центре «Экспофорум»

Фото: agrohim47.ru Международная агропромышленная выставка–ярмарка «Агрорусь» в выставочном центре «Экспофорум»

Фото: agrohim47.ru

С 30 августа по 1 сентября в КВЦ «Экспофорум» пройдет 32-я Международная агропромышленная выставка «Агрорусь».

На выставке будут представлены пищевая индустрия, пищевые добавки и ингредиенты, зоотехния, растениеводство, оборудование для пищеперерабатывающей промышленности, инновационные технологии, услуги по упаковке, хранению, транспортировке, утилизации. Среди участников более 250 организаций из трех стран и 20 регионов России. Впервые участвуют компании из КНР, которые продемонстрируют сельскохозяйственное оборудование, технику и комплектующие. Также будут продемонстрированы погодные сервисы для сельского хозяйства, агропромышленные беспилотники для уничтожения борщевика, технология экономики замкнутого цикла. В числе ключевых событий деловой программы — пленарная сессия, конференция «Развитие сельского хозяйства и агропромышленности БРИКС и БРИКС+», региональный форум «Потенциал молодых ученых как драйвер развития АПК», I Международный форум «Сельский туризм как вектор социально-экономического развития территорий» с участием представителей Черногории. Всего пройдет более 30 мероприятий. Одновременно с выставкой на открытом пространстве пройдут сельскохозяйственная ярмарка «Агрорусь» (25 августа — 3 сентября), ярмарка фермерских хозяйств Ленинградской области (30 августа — 3 сентября), выставка-ярмарка «Православная Русь» (25 августа — 3 сентября).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум Smart Oil&Gas

Фото: форум Smart Oil&Gas Форум Smart Oil&Gas

Фото: форум Smart Oil&Gas

14–15 сентября в отеле «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» состоится IX Федеральный форум по ИТ и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли России Smart Oil&Gas. Мероприятие позиционируется как независимая площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам цифровой трансформации, развития ИТ-систем и промышленной автоматизации в нефтегазовой отрасли РФ.

Формат мероприятия включает доклады и презентации, дискуссии по актуальным вопросам, обмен мнениями между представителями нефтегазовых холдингов, ИТ-компаний и государственных структур. В форуме примут участие более 30 экспонентов и более 700 специалистов. Деловая программа состоит из трех блоков: стратегического, специального и технического. В стратегическом предусмотрены пленарные дискуссии с участием CDO и CIO крупнейших нефтегазовых компаний; панельные дискуссии и доклады по проблемам обеспечения потребности отрасли в ИТ и цифровых кадрах, внедрения технологий искусственного интеллекта, цифрового двойника и так далее. В специальном блоке будут представлены кейсы по направлениям: «Цифровая трансформация разведки и добычи», «Цифровой завод», «Цифровые технологии в логистике». В техническом блоке будут обсуждаться новые идеи и предложения отечественных ИТ-компаний в ответ на уход глобальных вендоров с российского рынка и другие актуальные вопросы. В рамках форума пройдет выставка «Потрогай цифру руками».

В предпоследнюю рабочую неделю сентября, с 18 по 21-е, в КВЦ «Экспофорум» пройдет 17-я Международная выставка-конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2023».

«НЕВА» проходит при поддержке Минтранса и Минпромторга России, правительства Санкт-Петербурга, Морской коллегии при правительстве РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и других отраслевых ассоциаций. Оргкомитет возглавили министр транспорта России Виталий Савельев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в состав оргкомитета вошли 47 представителей профильных министерств и ведомств, крупнейших компаний и ассоциаций.

В выставке примут участие около 700 экспонентов, более 30 тыс. посетителей и делегатов. Ожидаются делегации из стран СНГ, Китая, Турции, Индии, Вьетнама, Индонезии, будут организованы бизнес-диалоги «Россия — Китай» и «Россия — Турция».

В рамках деловой программы пройдет пленарное заседание «Морская отрасль России: новые приоритеты на фоне глобальных вызовов» и более 30 деловых мероприятий. Ключевые темы — меры государственной поддержки морской отрасли и реализация импортозамещения в судостроении и судоремонте, продолжение международного сотрудничества в новых реалиях, обновление флота, формирование новых маршрутов и логистических цепочек и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF

Фото: пресс-служба BRIEF Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF

Фото: пресс-служба BRIEF

21 сентября на курорте «Охта-Парк» в Ленинградской области пройдет Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’23. Главная тема мероприятия — адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания.

Бизнес, власть и научное сообщество совместно обсудят трансформацию российской и региональной экономик, отраслей промышленности под влиянием санкций. В повестку вошли вопросы, касающиеся изменений деятельности иностранных компаний в России, факторов развития бизнеса в новых условиях и мер поддержки. Отдельно для предпринимателей будет организована кооперационная часть программы — биржа деловых контактов, которая позволит найти новых партнеров и поставщиков.

В работе форума принимает участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: в программу BRIEF’23 традиционно вошла встреча губернатора с бизнесом в формате инвестиционного совета региона.

BRIEF’23 организован экономическим блоком правительства Ленинградской области в партнерстве с Центром исследований структурной политики НИУ «Высшая школа экономики» и деловыми объединениями региона. В этом году форум пройдет уже в пятый раз. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 700 человек из 10 стран на онлайн- и офлайн-площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель Airportcity Plaza

Фото: https://spiff.ru / Отель Airportcity Plaza

Фото: https://spiff.ru /

Заключает рабочий календарь первого месяца осени Петербургский международный лесопромышленный форум. Он пройдет 26–27 сентября в отеле Airportcity Plaza. Цель форума — предоставить новую информацию по отрасли, дать актуальный обзор рынка и способствовать развитию бизнеса. В мероприятии примут участие более 450 топ-менеджеров и представителей отрасли из России и других стран и более 70 спикеров — специалистов федеральных и международных компаний лесопромышленной отрасли. В деловую программу входят пленарная дискуссия «Российский ЛПК: оценки и прогнозы», конференция «Лесное хозяйство», круглый стол «Создание и модернизация предприятий ЛПК. Поставки машин и оборудования в условиях санкций. Пути решения», а также специализированные секции.

Подготовила Елена Федотова