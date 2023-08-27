В Екатеринбурге феминистки провели пикет в парке в защиту прав женщин на аборты

В Екатеринбурге в парк имени 50-летия ВЛКСМ отделение «Уральской Феминистской Инициативы» провело пикет в защиту прав женщин на аборты. Как указано в социальных сетях отделения, участники вышли с плакатами в парк и выступали против ограничения права на репродуктивный выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «Уральская феминистская инициатива» / «Вконтакте» Фото: «Уральская феминистская инициатива» / «Вконтакте» Фото: «Уральская феминистская инициатива» / «Вконтакте» Следующая фотография 1 / 3 Фото: «Уральская феминистская инициатива» / «Вконтакте» Фото: «Уральская феминистская инициатива» / «Вконтакте» Фото: «Уральская феминистская инициатива» / «Вконтакте»

«Мы за просвещение, за контрацепцию и за возможность сделать аборт максимально безопасно. Против ограничительной политики»,— указано в группе сообщества. На плакатах участников было написано следующие: «Аборт — операция, а не убийство», «Дайте врачам делать свою работу», «Аборт — право женщины».

Также по словам участников, на месте присутствовали полицейские. Прохожие реагировали на пикет неоднозначно — кто-то поддерживал пикетирующих, кто-то считал, что их позиция неправильная.

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