Уроженка Барнаула повторила рекорд Евгении Канаевой на чемпионатах мира

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева стала абсолютным триумфатором чемпионата мира по художественной гимнастике, который завершается в испанской Валенсии. Спортсменка, выступающая за Германию, завоевала пять золотых медалей.

16-летняя Дарья Варфоломеева оказалась сильнейшей в многоборье, в упражнениях с булавами, лентой, обручем и мячом. По данным сайта Международного олимпийского комитета, она стала первой спортсменкой, завоевавшей пять индивидуальных золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике после Евгении Канаевой в 2011 году. Российские девушки в чемпионате в Валенсии участия не принимали.

Семья Дарьи Варфоломеевой переехала в Германию в 2018 году. Соревнования в Валенсии – второй для нее чемпионат мира. На предыдущем в 2022 году в Софии она завоевала одну золотую медаль.

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Валерий Лавский