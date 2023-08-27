Президент РФ России Владимир Путин присвоил почетные звания четырем жителям Свердловской области, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно документу, звание «Заслуженный деятель науки РФ» получили научные сотрудники Института физики металлов имени Михеева Уральского отделения РАН Юрий Коробов и Владимир Костин. Звание «Заслуженный юрист РФ» получил заведующий кафедрой международного и европейского права Уральского государственного юридического университета имени Яковлева Лев Лазутин.
Званием «Заслуженного работника пожарной охраны РФ» был удостоен начальник государственного казенного пожарно-технического учреждения «Отряд противопожарной службы № 12» Владимир Чернаков.