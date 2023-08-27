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Власти Перми наградят почетной грамотой начальника департамента финансов

Пермская дума рассмотрит проект о награждении Почетной грамотой города Перми начальника департамента финансов Веры Титяпкиной, сообщается в проекте решения думы. Проект внесен в думу главой города. Госпоже Титяпкиной предлагается выдать почетную грамоту «за значительный личный вклад в развитие финансовой системы органов местного самоуправления города Перми и в связи с 50-летием со дня рождения». В случае одобрения этого решения руководителю финансового департамента выплатят также единовременное денежное вознаграждение.

Фото: Новый компаньон

Фото: Новый компаньон

По данным «Ъ-Прикамье», городские власти во главе с недавно избранным мэром Эдуардом Сосниным склоняются к тому, чтобы сохранить должность руководителя департамента финансов за Верой Титяпкиной.

Напомним, Вера Титяпкина работает в департаменте финансов администрации Перми с 2006 года, с 2011 года в должности начальника. С августа 2017 года и по апрель 2021-го она была замглавы администрации Перми-начальником департамента финансов. Затем ей изменили функционал, сохранив за чиновницей только пост руководителя департамента.

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