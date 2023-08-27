В Свердловской области пьяный подросток на тракторе насмерть сбил пешехода

В поселке Красногвардейский (Артемовский городской округ Свердловской области) 17-летний подросток на тракторе насмерть сбил пешехода, сообщили в региональной ГИБДД. ДТП произошло в районе дома 9/б по улице Мичурина около двух часов ночи.

Подросток на тракторе «Т40АМ» выехал на встречную полосу дороги, где сбил 44-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП, водитель тракта с места аварии скрылся.

По данным ГИБДД, молодой человек, вернулся из ночного заведения домой и решил прокатиться на тракторе своего отца. Родители в это время уже спали. Подросток пояснил инспекторам, что ехал с выключенными фарами и наехал на какой-то предмет, пешехода он при этом не видел. Когда он остановился и понял, что сбил человека, то уехал с места ДТП в ночное заведение. Там он сообщил стоявшим возле него людям о том, что нашел на дороге человека, после чего уехал в сторону дома, припарковал трактор и пошел спать.

Инспекторы установили, что подросток был пьян. В отношении него составили административные протоколы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.

Отец молодого человека рассказал полицейским, что сын умеет управлять трактором и раньше ему разрешалось кататься по полю. «В подразделение по делам несовершеннолетних территориального ОВД для привлечения законного представителя к административной ответственности направлены материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»,— прокомментировали в ГИБДД.

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