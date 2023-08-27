Три человека погибли в автоаварии в Новосибирской области

Крупная автомобильная авария произошла в Купинском районе Новосибирской области. Ее жертвами стали три человека.

По данным Telegram-канала Госавтоинспекции региона, утром 27 августа автомобиль BYD F3 выехал на полосу встречного движения и врезался в ВАЗ 2105. В результате погибли оба водителя, а также пассажир ВАЗ. Еще один пострадавший доставлен в больницу с травмами.

Прокуратура Купинского района организовала проверку по факту ДТП.

Вечером 25 августа крупное ДТП произошло также на трассе Р-255 «Сибирь» в Манском районе Красноярского края. В нем, по данным главного управления МВД по региону, погибли три человека, еще четыре получили ранения. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Валерий Лавский