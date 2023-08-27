В Магнитогорске планируют построить университетский кампус

Собственный университетский кампус планируют создать в Магнитогорске. Об этом рассказала ректор Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова Дмитрий Терентьев на аппаратном совещании в мэрии, сообщает «Верстов.Инфо».

«Сейчас прорабатываем вопрос с крупнейшими банками города, планируем привлечь инвесторов, чтобы они строили здесь жилые площади», – сказал Дмитрий Терентьев. По его словам, среди инвесторов видна «большая заинтересованность».

Кампус планируется разместить на территории учебно-методического центра на улице Ленинградская. Здесь построят таунхаусы для молодых специалистов, а также научно-образовательный центр для научных исследований и лабораторию.

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