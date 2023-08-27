В Висиме для спортшколы «Звезда» построят крытый футбольный манеж

Администрация Перми обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением исключить из зоны действия ограничений участок в частном секторе микрорайона Висим. Как сообщили на заседании комиссии 24 августа, участок на ул. Урицкого хотят исключить из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. Площадка в 6,7 тыс. кв. м ограничена улицами Урицкого, Володарского, Свободы и Алексеевская. Также мэрия попросила установить на этой территории зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участок на ул. Урицкого в Перми под крытый футбольный манеж Фото: Участок на ул. Урицкого в Перми под крытый футбольный манеж

Сейчас участок предназначен для объектов наружного противопожарного водоснабжения. Территория пустует. По словам представителя регионального минимущества, на участке по ул. Урицкого планируется построить крытый футбольный манеж для спортшколы олимпийского резерва «Звезда» по футболу. Манеж будет использоваться для учебно-тренировочного процесса в зимний период.

Члены комиссии по ПЗЗ одобрили предложение администрации, направив проект на публичные слушания.