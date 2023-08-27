В Дагомысе модернизировали площадку сельскохозяйственной ярмарки

В поселке Дагомыс на улице Армавирской обновили сельскохозяйственную ярмарку. Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, площадку выровняли и забетонировали, установили ограждение.

Торговые места оборудовали в едином стиле, провели их зонирование. Всю территорию объекта подключили к электричеству, к каждому торговому месту провели электропроводку с заземлением. Кроме того, на территории ярмарки установили 16 камер видеонаблюдения, туалетный модуль и два контейнера для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а также провели монтаж водостока и присоединение к централизованным сетям водоотведения.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что модернизация ярмарки прошла в рамках развития флагманского проекта «Выбирай Сочинское», который помогает фермерам, владельцам личных подсобных хозяйств и индивидуальным предпринимателям. Глава города подчеркнул, что местная продукция должна быть широко представлена и оставаться доступной для жителей и туристов.

На курорте оборудовано более 600 торговых мест для сельхозпроизводителей на 40 ярмарках. Их количество планируется увеличивать. В городе регулярно проводится мониторинг по контролю за ценовой политикой.

Татьяна Ручкина

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