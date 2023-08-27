Известному моторостроителю хотят присвоить звание Почетного гражданина Пермского края

Пермские власти хотят присвоить управляющему директору и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» (входит в Ростех) Александру Иноземцеву звание «Почетный гражданин Пермского края». Глава Перми внес в гордуму соответствующий проект о внесении губернатору представления о присвоении господину Иноземцеву этого звания. Присвоить Александру Иноземцеву указанное звание предлагается за выдающиеся заслуги в развитии авиационной промышленности региона и многолетнюю плодотворную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Иноземцев возглавляет «Авиадвигатель» с 2001 года. Имеет ученую степень доктора технических наук. С 2000 года господин Иноземцев руководит кафедрой «Авиационные двигатели» Пермского научно-исследовательского политехнического университета, является профессором этого университета. В 2011 году Александру Иноземцеву присвоили звание «Почетный гражданин города Перми», а в мае 2023-го – «Герой Труда РФ».

АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов семейства Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.