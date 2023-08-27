Путин отметил вклад угольной отрасли в энергетическую безопасность России

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем шахтера сотрудников угольной отрасли. Он отметил их вклад в обеспечение энергетической безопасности России, а также в устойчивую работу оборонных предприятий.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на все вызовы и ограничения, отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, в решение насущных социальных проблем»,— сказано в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

День шахтера был учрежден в 1947 году. Его отмечают в последнее воскресенье августа с 1948 года.