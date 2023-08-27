В Анапе после столкновения иномарок госпитализировали ребенка

В Анапе при столкновении иномарок пострадал ребенок и мужчина. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло вечером 26 августа в Анапе на 9-м км автодороги «Виноградный-Благовещенская». 42-летний водитель «Сузуки» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки «Киа».

В результате аварии в медучреждение с травмами различной степени тяжести госпитализировали пассажиров «Киа» — 9-летнего ребенка и мужчину 1991 года рождения.

Татьяна Ручкина

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