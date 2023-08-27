Жителя Ижевска приговорили к колонии строгого режима за нецензурные выражения в ходе суда

В столице Удмуртии перед судом предстал 49-летний местный житель, которого признали виновным в неуважении к суду. В частности, речь идет об оскорблениях в адрес участников судебного разбирательства ( ч. 1 ст. 297 УК РФ), сообщает следственное управление СКР по республике.

Инцидент произошел в январе в ходе разбирательства по уголовному делу, по которому мужчина обвинялся в угрозе убийством ( ч. 1 ст. 119 УК РФ). Ижевчанин несколько раз высказал в адрес потерпевшей оскорбления в нецензурной форме, при этом он игнорировал замечания судьи. В результате мужчину удалили из зала судебного заседания.

Суд приговорил мужчину к одному году и трем месяцам в исправительной колонии строгого режима.