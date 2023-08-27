В Шарыпово после завершившейся убийством драки задержаны граждане Азербайджана

Четверо граждан Азербайджана подозреваются в убийстве одного и травмировании еще двух жителей красноярского города Шарыпово. О возбуждении уголовного дела сообщили в главном следственном управлении (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 30-летний мужчина был убит в ходе конфликта в шестом микрорайоне Шарыпово вечером 26 августа. Кроме того, 27-летний мужчина и его 25-летняя супруга госпитализированы с травмами.

«Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставали к проходящей девушке, а супружеская пара и их знакомый заступились за нее. Тогда иностранцы позвонили своему приятелю, который принес арматуру и два строительных молотка-кирки. В итоге словесный конфликт перерос в драку»,– говорится о причинах конфликта в сообщении Telegram-канала ГСУ.

Задержанные в зависимости от роли каждого подозреваются по ч. 1 ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 213 УК РФ (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство). Как уточнили в ГСУ, следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

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Валерий Лавский