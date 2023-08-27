В Туапсинском районе при тушении пожара в кафе пострадал спасатель

В селе Кроянское в кафе «Гермес» произошел пожар, при тушении которого пострадал один пожарный. Как сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района, его доставили на обследование в Туапсинскую ЦРБ № 1.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пожар произошел около 7:30 27 августа. Через полчаса спасатели локализовали возгорание на площади 200 кв. м.

По предварительной информации, погибших в результате пожара нет. К его тушению привлекается 18 человек и шесть единиц техники.

Татьяна Ручкина

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