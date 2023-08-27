ХК «Трактор» стал победителем Кубка губернатора Челябинской области

Хоккейная команд «Трактор» стала победителем домашнего турнира – Кубок губернатора. Челябинские игроки всухую обыграли тольяттинскую «Ладу» – со счетом 3:0, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Счет открыл на 18-й минуте Александр Шаров, помогли ему Альберт Яруллин и Артем Щучинов. В заключительном отрезке игры Виталий Кравцов забил вторую шайбу. Последний победный бросок сделал Максим Шабанов.

Победителем кубка губернатора Челябинской области «Трактор» стал второй год подряд. Виталий Кравцов был признан лучшим нападающим турнира, Артем Щучинов – лучший молодой игрок.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте