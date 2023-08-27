В Первоуральске женщина на Nissan врезалась в «Газель» на ЖД переезде и погибла

В Первоуральске (Свердловская область) рано утром 27 августа 38-летняя женщина на автомобиле Nissan Serena врезалась в «Газель», которая стояла перед железнодорожным переездом. По данным ГИБДД по Свердловской области, женщина скончалась на месте ДТП. Отмечается, что «Газель» стояла у переезда на запрещающий сигнал светофора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария произошла по улице Торговая 1. Один пассажир иномарки был доставлен в больницу еще троих после осмотра отпустили домой. 36-летний водитель «Газели» не пострадал, в машине он находился один.

В салоне минивена находились семь человек. «В каком состоянии находилась водитель Nissan Serena будет установлено после проведения химико-биологической экспертизы. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку»,— прокомментировали в ГИБДД.

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