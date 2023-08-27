В Крыму за летний сезон в воде погибли 28 человек

За летний период в Крыму в 35 происшествиях на воде погибли 28 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму, все погибшие купались в запрещенных местах, 90% из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На оборудованных пляжах полуострова специалисты спасли 18 человек. Всего инспекторы Центра ГИМС провели более 700 патрулирований береговой линии региона.

За сезон было составлено 215 протоколов об административных правонарушениях. Большинство из них по нарушению судоводителями правил обеспечения безопасности людей в пути следования (по ст. 11.10 КоАП РФ). Им грозит штраф от 500 до 1 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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