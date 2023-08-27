В Перми на месте магазинов «Семья» начала открываться «Монетка»

На месте супермаркетов бывшей сети «Семья» начали открываться магазины «Монетка». Как пишет Вusiness-class, «Монетка» заняла помещение торговой точки «Семья Fresh» на ул. Пермской, 22. В магазинах формата «Семья Fresh» продавались фрукты, овощи, горячий хлеб и другие изделия с коротким сроком годности. «Семья Fresh» была запущена на ул. Пермской, 22 в 2019 году. Также сеть «Монетка» заняла помещение «Семьи» на ул. Лихвинской, 27 в Перми.

Напомним, что ранее федеральный ритейлер «Лента», купивший пермскую сеть «Семья», сообщил о закрытии неэффективных магазинов «Семьи» в регионе. На месте них откроются отделы другой продуктовой сети «Монетка». По данным «Ъ-Прикамье», «Лента» собирается приобрести уральскую сеть «Монетка». После поглощения «Лента» передаст ритейлеру в управление бывшие супермаркеты «Семья», а также сдаст в субаренду логистический комплекс в Кондратово.